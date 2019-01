Börse: Miese Stimmung hält an

Die Anleger sorgen sich vor einer abkühlenden Weltkonjunktur. Vor allem China scheint unter dem Handelsstreit mit den USA zu leiden. Aber die Auswirkungen bekommen auch US-Konzerne zu spüren. So hat Apple gestern Abend nach Börsenschluss seine Umsatzprognose gesenkt, für das gerade abgelaufene und für den Konzern so wichtige Weihnachtsquartal.

Technologiewerte unter Druck

Als Begründung werden vor allem schwächere iPhone Verkäufe in China genannt. Das hat heute früh schon die Börsen in Asien belastet. Vor allem bei den Technologiewerten wird Kasse gemacht. So starten im DAX die Aktien von Infineon allen voran 3,2 Prozent tiefer. Wirecard und SAP verbilligen sich um 2,2 Prozent. Noch deutlicher erwischt es im TecDAX die Anteile von Dialog Semiconductor, die um 7,4 Prozent einknicken. Der Euro steht bei 1,13 72 Dollar.