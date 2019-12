Börse: Maue Stimmung

Die Anleger werden wieder vorsichtiger. Als einen Grund nennt das Bankhaus Bauer, dass inzwischen viele Märkte ambitioniert bewertet sind. Dem Geldinstitut nach haben die Gewinnsteigerungen der Unternehmen nicht mit den positiven Entwicklungen der Aktienmärkte in diesem Jahr Schritt gehalten.

DAX nicht mehr weit entfernt vom Allzeithoch

Allein in diesem Jahr hat er bis jetzt knapp 27 Prozent gutgemacht. Aktuell muss er ein paar Pünktchen abgeben und steht bei 13.267. Unterstützung kommt von den neuesten Daten des Ifo-Institutes. Wie in den Nachrichten schon gemeldet, ist die Stimmung in den deutschen Chefetagen überraschend positiv. Ein weiteres Gesprächsthema ist die geplante Fusion zwischen Peugeot und Fiat Chrysler. Die Aktien von Peugeot verteuern sich in Paris um ein Prozent, Fiat Titel geben leicht 0,2 Prozent nach. Der Euro steht bei 1,11 35 Dollar.