Börse: Lufthansa-Aktie im Sinkflug - DAX leicht im Minus

Die Lufthansa rechnet auch wegen fallender Ticketpreise in diesem Jahr nur noch mit einem operativen Gewinn von 2 bis 2,4 Milliarden Euro statt wie bisher bis zu 3 Milliarden Euro. Das hat die Anleger eiskalt erwischt, denn noch vor einigen Wochen hatte sich Lufthansa-Chef Spohr zufrieden mit den Buchungen und der Ticketnachfrage im Sommer gezeigt. Die Lufthansa-Aktie verlor 11,6 Prozent.

Europäische Airline-Aktien auf den Verkaufslisten

Im Sog der Lufthansa-Aktie wurden auch andere Airline-Aktien mit nach unten gezogen. Die Papiere von Air France verloren 4,3 Prozent, die der British-Airways-Mutter IAG 2,2 Prozent. Die Billig-Flieger Ryanair und EasyJet büßten um jeweils 4,4 Prozent ein.

Anleger warten auf Fed-Sitzung

Der DAX schloss dennoch nur mit einem kleinen Minus von 0,1 Prozent auf dem Endstand von 12.086 Punkten. Im Vorfeld der US-Notenbanksitzung übermorgen hielten sich die Anleger zurück. Favorit im DAX war das Papier der Deutsche Bank mit plus 1,4 Prozent, nach einem Bericht wonach das Geldhaus eine milliardenschwere Bad Bank plant. An der New Yorker Wall Street gewinnt der Dow Jones 0,2 Prozent. Der Euro steht bei 1, 12 36 Dollar.