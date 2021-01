Börse: Linde erhöht Dividende und kauft Aktien zurück

Die Linde-Aktie gewinnt rund zehn Minuten nach Start des Xetra-Handels 2,6 Prozent und ist damit der Favorit im deutschen Leitindex. Der weltgrößte Industriegase-Konzern will seine Dividende für die Aktionäre erhöhen und hat ein neues Milliarden-schweres Aktienrückkauf-Programm angekündigt. Papiere im Volumen von bis zu fünf Milliarden Dollar sollen zurückgekauft werden. Die Quartalsdividende werde um zehn Prozent auf 1,06 Dollar je Anteilsschein angehoben.

DAX wieder im Aufwind

Insgesamt ist die Stimmung freundlich. Nach den kräftigen Verlusten gestern hat der DAX den Handelstag mit kleinen Gewinnen angefangen und diese mittlerweile deutlich ausgeweitet. Er gewinnt 0,6 Prozent auf 13.717 Punkte. Der Euro steht bei 1, 21 24 Dollar.

Ölpreis unter Druck

Am Ölmarkt fallen die Notierungen. Das Barrel Nordsee-Öl hat sich um rund ein halbes Prozent verbilligt auf 55,60 Dollar im Moment. Marktbeobachter erklären den Rückgang mit den jüngsten Entwicklungen in der Pandemie. In China sind zuletzt die Neuinfektionen wieder gestiegen. Außerdem zeigen sich Anleger besorgt über den schleppenden Verlauf der Corona-Impfungen und den Liefer-Engpässen in führenden Industriestaaten.