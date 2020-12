Börse: Kursgewinne vor dem Weihnachtsfest

Der DAX hat zugelegt um 1,3 Prozent auf 13.587 Punkte. Damit hat der deutsche Leitindex die deutlichen Verluste vom Wochenanfang mittlerweile fast wettmachen können. Und wer weiß: vielleicht gibt es in der kurzen letzten Handelswoche nach Weihnachten noch ein neues Allzeithoch in diesem Jahr. Bis dahin fehlen ja nur noch rund 200 Punkte.

Bericht: Daimler will LKW-Sparte abspalten

Gefragt waren heute die Aktien von Daimler. Diese kletterten um rund 3,5 Prozent. Einem Medienbericht zufolge will Daimler sein Lastwagengeschäft an die Börse bringen. Möglicherweise bereits Ende des nächsten Jahres.

Lufthansa einigt sich mit Piloten auf Kostensenkungen

Im MDAX ist es mit den Anteilen der Lufthansa um rund 4,5 Prozent nach oben gegangen. Im Streit über Kostensenkungen hat sich die Lufthansa mit der Pilotenvereinigung Cockpit geeinigt. Damit kann die Fluggesellschaft insgesamt über 600 Millionen einsparen.

Trump will Corona-Hilfspaket nicht in Kraft setzen

In New York ist der Trend nicht eindeutig. Der Dow Jones ist 0,8 Prozent im Plus. Der Nasdaq ist kaum verändert. Für Unruhe sorgt, dass US-Präsident Trump das nun vom Kongress verabschiedete Corona-Hilfspaket nicht unterzeichnen will. Der Euro ist fester bei 1,22 Dollar.