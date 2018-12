Börse: Kursgewinne nach "Waffenstillstand"

Der Waffenstillstand zwischen den USA und China beflügelt natürlich die asiatischen Börsen. Schließlich ist der Handelskonflikt das weltweit dominierende Thema, das die Weltwirtschaft belastet hat. Vor allem in der chinesischen Industrie waren und sind die Folgen deutlich zu spüren. Kein Wunder, dass die Börsen in Shenzen, Shanghai und auch Hongkong bis zu 3 Prozent zulegen können.

Skepsis bei Experten

Doch es gibt unter den Analysten viele skeptische Stimmen. Die Einigung zwischen US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping ist auf 90 Tage beschränkt. Was passiert danach, wenn die Verhandlungen keinen Erfolg bringen? Was ist mit anderen wichtigen Problemen wie dem umstrittenen Technologietransfer? In Tokio waren Auto- und Hightechwerte gesucht, die wie Toyota und Sony bis zu 3,5 Prozent an Wert gewannen. Der Nikkei-Index schloss auf dem höchsten Stand seit fast zwei Monaten. Er legte 1 Prozent zu auf 22 575. Der Euro kostet am Morgen 1, 13 50 Dollar.