Börse: Kursgewinne an allen Börsen

Das war ein überaus guter Jahresauftakt. Alle großen Börsen nahmen den Schwung aus dem alten Jahr mit und melden neue Rekorde. In New York steckte der Dow Jones einen schwachen Arbeitsmarktbericht weg. Im Dezember gingen völlig überraschend 140 000 Stellen verloren. Ein Indiz, dass die US-Wirtschaft am Ende eines schwierigen Corona-Jahres noch immer nicht so läuft wie erhofft. Der Dow Jones schloss 57 Punkte höher bei 31 098 Punkte, der NASDAQ legte knapp ein Prozent zu.

Tesla überholt Facebook

Tesla setzen ihre beispiellose Rekordserie fort. Sie verteuern sich um fast 8 Prozent auf 880 Dollar. Der E-Autobauer ist damit an der Börse mehr wert als das soziale Netzwerk Facebook. In New York wird ja auch die Biontech-Aktie gehandelt. Sie legte 7 Prozent auf 100 Dollar zu. Grund: Der Impfstoff wirkt auch bei den neu entdeckten Coronavirus-Mutationen. Der DAX schloss mit dem neuen Rekord 14 050. Der Euro kostet 1, 22 20 Dollar.