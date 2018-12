Börse: Kursdrama geht weiter

Das Drama an den Börsen geht weiter. Ein Auslöser sind die miserablen Vorgaben aus New York, wo Dow Jones und NASDAQ um bis zu 4 Prozent einbrachen. Der DAX startet 138 Punkte tiefer bei 11 197. MDAX und TecDAX verloren bis zu 1,7 Prozent. Die Gewinnerlisten sind leergeräumt. Im DAX rutscht die Deutsche Bank um 2 Prozent ab und kostet weniger als 8 Euro. Deutlicher könnte man das Misstrauensvotum der Börse gegenüber dem größten deutschen Geldhaus nicht ausdrücken.

Autowerte nur leicht im Minus

Das Treffen der Autobosse mit Donald Trump zahlt sich nicht in steigenden Kursen aus. Die Aussicht, dass es zu keinen Strafzöllen kommen könnte, führt immerhin dazu, dass sich die Verluste von BMW und Co. deutlich unter dem Marktdurchschnitt halten. Neben den Zöllen ist Italien das große Thema. In Rom will die Regierung offenbar heute ihren korrigierten Haushaltsentwurf vorlegen. Der Euro kostet 1, 13 20 Dollar.