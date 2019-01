Börse: Kleiner Kursrausch an den Börsen

Grund für den Kursrausch bei Bayer: der Pharma- und Agrarchemieriese hat in einem Schadenersatzverfahren in den USA um den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat einen Teilerfolg errungen. Konkret geht es um ein Verfahren, in dem ein Kläger die Schuld an seiner Krebserkrankung der Bayer-Tochter Monsanto zuweist. Der Richter gab nun dem Antrag von Bayer statt, den Prozess in zwei Phasen aufzuteilen. Jetzt muss erst einmal geklärt werden, ob Glyphosat die Krankheit wirklich ausgelöst hat und dann können andere Vorwürfe verhandelt werden. Das könnte den gesamten Prozess deutlich in die Länge ziehen.

Treffen am Montag in Peking hilft Börsen

Dass es heute insgesamt so gut lief an den deutschen Märkten lag aber vor allem daran, dass es im Handelskonflikt zwischen China und den USA wieder Hoffnung gibt, nachdem sich beide Seiten am Montag zu direkten Verhandlungen treffen wollen. Und so legte nicht nur der DAX, sondern auch M-DAX und TecDAX um rund 3 Prozent zu am Ende. Noch kurz zum Euro: der rührt sich kaum bei einem Dollar 14.