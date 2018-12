Börse: Kleine Verluste für DAX und Co.

Erwartungsgemäß starten die Börsen etwas leichter in den Handelstag. Allerdings halten sich die Verluste nach den deutlichen Gewinnen von gestern in überschaubaren Grenzen. Der DAX notiert 49 Punkte tiefer bei 11 416. MDAX und TecDAX verlieren je 0,4 Prozent. Großes Thema ist Italien: Die Regierung in Rom signalisiert im Haushaltsstreit Entgegenkommen. Aus Brüssel kommen versöhnliche Töne. Italien versuche das Problem zu lösen, man sei in einem intensiven Dialog. Bislang plant Rom für das kommende Jahr mit einer Neuverschuldung von 2,4 Prozent. Das sei zu viel, sagt die EU, und verlangt eine Absenkung.

Minuszeichen vor Autowerten

Die Gewinner von gestern sind die Verlierer von heute: VW, Daimler und BMW verbilligen sich zwischen einem und zwei Prozent. Am Devisenmarkt zieht der Euro wieder etwas an. Er bleibt aber mit Kursen um 1, 13 80 relativ schwach gegenüber dem Dollar.