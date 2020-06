Börse: Kernmarke VW bekommt neuen Chef

Herbert Diess bleibt Vorstandsvorsitzender des VW-Konzerns. Er gibt aber den Chefposten bei der Kernmarke VW an Ralf Brandstätter ab, der bereits für das operative Geschäft verantwortlich ist. Diess soll sich verstärkt um den Ausbau der Elektro-Strategie kümmern. Die VW-Aktie schloss etwas leichter, aber im Rahmen des Marktgeschehens. Auch der DAX schloss nach den jüngsten deutlichen Gewinnen einen Tick leichter bei 12 820.

Lufthansa im Aufwind

Beste Aktie war die Lufthansa mit plus 9 Prozent. Nun unterstützt auch die Regierung in Wien die Austrian Airlines, die zum Lufthansakonzern gehört. Deutsche Bank und Bayer verteuerten sich um bis zu 4 Prozent. In New York schloss der NASDAQ mit 9919 Punkten auf dem höchsten Stand seiner Geschichte. Der Dow Jones legte 1,7 Prozent zu. Vergangenen Freitag fielen die amerikanischen Arbeitsmarktzahlen nicht gut, aber deutlich besser als erwartet aus. Das lässt die Hoffnung zu, dass die US-Wirtschaft möglicherweise das Schlimmste hinter sich hat. Der Euro kostet 1, 13 Dollar.