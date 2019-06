Börse: Kein guter Tag für die US-Anleger

An der Wall Street beschäftigte man sich heute insbesondere mit schwachen Konjunkturdaten. Das US-Verbrauchervertrauen ist im Mai so schlecht ausgefallen, wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Dazu kam eine Rede von Notenbank-Chef Powell. Der will sich nicht mehr vom Weißen Haus reinreden lassen. Eine Zinssenkung, die Präsident Trump unbedingt möchte, schloss Powell aber weiterhin nicht aus.

Trump und Xi entscheiden über Weltkonjunktur

Und dann schaute man natürlich erneut besorgt auf das Treffen von Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi, beim G20-Gipfel. Dort wollen die beiden, Ende der Woche, über den Handelskonflikt beraten. Falls sie sich nicht einigen, sehen viele Börsenprofis ernste Probleme für die Weltkonjunktur. Etwas besser als an der Wall Street – allerdings auch nicht gut – sah es an den deutschen Märkten aus. Der DAX beendete den Handel mit einem Minus von 0,4 Prozent. Und der Euro steht zu US-Börsenschluss bei 1,13 70 Dollar.