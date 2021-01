vor 35 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Janet Yellen ist US-Finanzministerin

US-Präsident Biden hat die ehemalige Fed-Chefin Janet Yellen zur Finanzministerin gemacht und der US-Senat hat sie gestern in diesem Amt bestätigt. Sie gilt als Konjunktur-freundlich und kommt gut an den Märkten an.