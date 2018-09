Börse: Italien sparsamer als erwartet?

Die Regierung in Rom strebt laut Insidern für das kommende Jahr ein Haushaltsdefizit von weniger als zwei Prozent der Wirtschaftsleistung an. Das würde deutlich unter dem Maastricht-Höchstwert von drei Prozent liegen. Italien würde sich also nicht so stark neu verschulden, wie nach der Regierungsbildung zu vermuten war. Das lässt die Kurse der italienischen Staatsanleihen steigen.

Höherer Leitzins?

Für etwas Aufsehen sorgt die Aussage von EZB-Präsident Draghi, wonach der Preisdruck relativ stark zunehme. Das sorgte für die Spekulation, dass die EZB den Leitzins vielleicht doch früher anheben könnte. Der EZB-Volkswirt Praet relativierte allerdings die Aussage. In diesem Umfeld hält sich der DAX jetzt 0,3 Prozent im Plus bei 12.382 Punkten. Die Aktien der Lufthansa rutschen um 5 Prozent ab. Das dürfte an dem hohen Ölpreis liegen, der mit rund 82 Dollar so hoch liegt wie seit vier Jahren nicht mehr. Der Euro notiert bei 1,1760 Dollar.