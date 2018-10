Börse: Italien belastet Aktien und Euro

Die Angst vor einer neuen Schuldenkrise in der Eurozone bremst die Börsen trotz guter Vorgaben von der Wall Street. Der DAX fällt um 0,9 Prozent auf 12.230 Punkte, Siemens, Thyssen und Lufthansa verlieren am meisten. Die Anleger fürchten einen monatelangen Haushaltsstreit zwischen der EU-Kommission und der italienischen Regierung. Und die Finanzmärkte könnten Italiens Schuldenlast mittelfristig als untragbar einstufen, so die große Sorge.

Italiens Zinsen steigen

Deswegen steigt die Rendite der zehnjährigen italienischen Staatsanleihen auf 3,40 Prozent. Deutsche Staatsanleihen sind als sicherer Hafen gesucht, die Rendite der zehnjährigen sinkt auf 0,43 Prozent. Die Aktien von Fluggesellschaften leiden unter den hohen Ölpreisen, die Ölsorte Brent kostet fast 85 Dollar. Der Eurokurs sinkt wegen der Sorgen um die Schuldenpläne Italiens auf 1 Dollar 1520.