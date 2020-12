Börse: Impfstoffhoffnungen treiben Börsen an

Moderna beantragt als zweites Unternehmen die Notfallzulassung in den USA. BioNTech und Pfizer haben das bereits getan und hoffen, dass sie Mitte Dezember die Zulassung erhalten. Dann soll es unverzüglich mit dem Impfen losgehen. Moderna stellte zusätzlich einen Antrag in der EU. Diese Aussichten haben schon den November zum besten Börsenmonat seit Jahrzehnten gemacht. Heute treiben sie die Börsen in Asien an. Die gestrigen Gewinnmitnahmen sind ausgeglichen. In Tokio gewinnt der Nikkei-Index 1,4 Prozent auf 26 806 Punkte. Das ist der höchste Stand seit 1991. Die Börsen in Shanghai und Shenzen gewinnen bis zu einem Prozent. Hongkong meldet ein Plus von 1,2 Prozent.

Chinas Wirtschaft boomt

Aus China kommen sehr gute Konjunkturnachrichten. Die Industrie wächst so stark wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Der Einkaufsmanager-Index klettert auf 54, 9 Punkte. Das ist der siebte Zuwachs in Folge. Der DAX wird deutlich höher erwartet. Ersten inoffiziellen Berechnungen zufolge soll er über 13 400 Punkte steigen. Der Euro kostet 1, 19 60 Dollar.