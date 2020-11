Börse: Impfstoff-Hoffnung sorgt für Kauflaune in Asien

Die Hoffnung auf die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffs gegen Covid-19 ist einer der wichtigsten Kurstreiber derzeit an den Börsen. Die Anleger in Asien blenden die weiter steigenden Neuinfektionszahlen aus und greifen bei Aktien zu. Und so sind die Börsen in Asien freundlich in die neue Woche gestartet. In Shanghai geht es um 1,3 Prozent nach oben, in Seoul um zwei Prozent. Die Börse in Tokio ist wegen eines Feiertags geschlossen. An der Wall Street hatte der Dow Jones am Freitag 0,8 Prozent verloren. Der Euro steht bei 1, 18 74 Dollar.

Impfstoff-Zulassungen in greifbarer Nähe

Einem Medienbericht zufolge könnte das Vakzin des Mainzer Biotechunternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer bereits in den kommenden Tagen eine Zulassung in Großbritannien erhalten. Das hat der "Telegraph" gestern berichtet unter Berufung auf Regierungskreise. So sei der Nationale Gesundheitsdienst NHS angewiesen worden, sich für eine Verabreichung ab dem 1. Dezember bereitzuhalten. Das Gesundheitsministerium in London äußerte sich aber noch nicht dazu. Bereits am Freitag hatten die beiden Unternehmen schon die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragt. Die will am 10. Dezember darüber beraten.