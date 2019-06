Börse: Immobilienaktien unter Druck

Das Papier von Vonovia rangiert kurz nach Handelsstart ganz am Ende des DAX mit einem Minus von 0,7 Prozent. Im MDAX büßt das Papier der Deutsche Wohnen 2,9 Prozent ein.

Berliner Mietendeckelpläne sorgen für Unsicherheit bei den Anlegern

Die Pläne, die am 18. Juni dem Berliner Senat vorgelegt werden sollen, sehen ein Verbot von Mieterhöhungen für fünf Jahre vor. Bei Neuvermietungen darf die Miete höchstens so hoch sein wie beim Vormieter. Zu hohe Mieten sollen abgesenkt werden. Auch Mietsteigerungen aufgrund von Modernisierungen sollen künftig beschränkt werden. Das Gesetz soll, wenn es beschlossen werden sollte, ab 2020 gelten. Das Vorhaben sorge für Unsicherheit an den Märkten, so sagen Analysten.

DAX folgt guten Vorgaben der internationalen Börsen

Insgesamt ist die Stimmung aber freundlich. Gute Vorgaben aus New York und Tokio geben den Kursen Unterstützung. Der DAX ist mit einem Plus gestartet und gewinnt 0,6 Prozent auf 12.022 Punkte. Der Euro steht bei 1, 12 65 Dollar.