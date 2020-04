Börse: Hoffnung auf Virus-Medikament beflügelt Kurse

Jüngste Ermüdungserscheinungen an der Wall Street waren schlagartig verflogen, als es gestern positive Nachrichten von der US-Biotechfirma Gilead Sciences zu einem möglichen Wirkstoff gegen Covid-19 gegeben hat. Remdesivir heißt das antivirale Medikament, dass die Hoffnungen schürt. Frühe Ergebnisse einer US-Studie zeigten, dass es die Genesung von Covid-19-Patienten beschleunige. Das hatte Wirkungen auch auf die Aktienkurse.

Steigende Kurse von New York bis Tokio

In New York legte der Dow Jones um 2,2 Prozent zu, die Gilead-Aktie stieg um 5,7 Prozent. Die Anleger an den asiatischen Börsen folgen heute dem positiven Trend. Der Nikkei-Index in Tokio steigt um 2,9 Prozent, auch wenn es auch einige relativierende Analystenstimmen gibt. Jede positive medizinische Entwicklung sei hilfreich, doch der Schlüssel für die Märkte sei die Kontrolle der Ausbreitung des Virus durch einen Impfstoff, so heißt es an den Börsen. Der Euro steht am Morgen bei 1, 08 60 Dollar.