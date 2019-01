Börse: Harley verspricht Elektroantrieb

Die Reichweite wird mit rund 177 Kilometer angegeben, wobei der Motorradhersteller darauf hinweist, dass die Werte beim Serienmodell abweichen und auch vom Wetter abhängen können. Harley zeigt das Motorrad auf der gerade beginnenden Technologiemesse CES in Las Vegas. Zumindest die Anleger scheinen überzeugt zu sein. Die Aktien von Harley gehörten mit einem Plus von drei Prozent mit zu den größeren Gewinnern an den New Yorker Börsen.

Freundliche Stimmung an den New Yorker Börsen

Der Dow Jones kam um 0,4 Prozent voran, vor allem Technologiewerte waren gesucht. So stieg der Nasdaq Index um 1,2 Prozent. Die Investoren gehen Marktteilnehmern zufolge davon aus, dass die US-Notenbank deutlich langsamer die Zinsen anhebt als im vergangenen Jahr. An den deutschen Börsen blieben die Anleger zum Wochenauftakt vorsichtiger. Der DAX schloss leicht mit 0,2 Prozent im Minus. Der Euro steht bei 1,14 74 Dollar