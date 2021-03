Börse: Gute Vorgaben für Europas Börsen

Die Vorgaben für Europas Börsen sind bestens. Die New Yorker Börsen schlossen mit neuen Rekorden. In Tokio schloss der Nikkei-Index unverändert bei 29 066 Punkten. Tokio ist derzeit eine gewisse Ausnahme. Anders als in anderen Ländern geht in Japan das Fiskaljahr am 31. März zu Ende und nicht mit dem Jahreswechsel.

Cathay Pacific mit Rekordverlust

Hongkong meldet ebenfalls stagnierende Kurse. Etwas größer ist der Abschlag bei Cathay Pacific. Die Hongkonger Fluggesellschaft hat im vergangenen Jahr den Rekordverlust von 2,8 Milliarden Dollar erlitten. Das kam aber nicht überraschend. Anderen Airlines erging es ja ebenso. Der DAX sollte seinen gestrigen Rekord von 14 437 Punkten verteidigen können. Der Euro kostet 1, 18 70 Dollar.