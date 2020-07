Börse: Gold mit neuem Rekord

Das hat dem Goldpreis erneut kräftig Auftrieb gegeben. Der Preis für die Feinunze hat einen neuen Rekord erreicht und kostet zur Stunde 1.933 Dollar. Damit übertrifft der Preis für die Anti-Krisen-Währung den bisherigen Höchststand von 1.920 Dollar vom September 2011.

Konflikt zwischen USA und China treibt Goldpreis

Angetrieben wurde der Preis für die Antikrisenwährung vom verschärften Konflikt zwischen den USA und China sowie einem schwächeren Dollar. Die chinesische Regierung hatte vor dem Wochenende die Schließung des US-Konsulats in Chengdu angeordnet und damit auf die Entscheidung der USA reagiert, das chinesische Konsulat in Houston im Bundesstaat Texas zu schließen.

Verhaltene Vorgaben für den Start des DAX

An den chinesischen Börsen war es vor dem Wochenende schon deutlich nach unten gegangen. Heute herrscht verhaltene Stimmung. Der Shanghai-Composite notiert leicht mit 0,1 Prozent im Plus. Der Nikkei-Index verliert nach dem langen Wochenende 0,2 Prozent. Der Dow Jones an der Wall Street hatte am Freitag 0,7 Prozent eingebüßt. Der Euro steht bei rund 1, 17 Dollar.