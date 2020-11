Börse: Gelungener Wochenstart des DAX

AstraZeneca entwickelt gemeinsam mit der britischen Universität Oxford einen Impfstoff gegen Covid-19 und der sei zu 70 Prozent wirksam, zeigten die Zwischenergebnisse klinischer Studien in Großbritannien und Brasilien. Das teilte AstraZeneca am Morgen mit. Zwar weist der Impfstoff damit bislang eine geringere Wirksamkeit auf als die von Pfizer, BioNtech und Moderna, die zu über 90 Prozent wirksam sind. Doch an den Börsen schürt das die Hoffnung, dass ein wirksames Vakzin und damit ein Ende der Pandemie nur eine Frage der Zeit sind.

DAX und Ölpreis ziehen an

Der DAX ist mit Gewinnen in den Handelstag gestartet und notiert rund 10 Minuten danach 0,7 Prozent höher bei 13.226 Punkten. Der Ölpreis hat angezogen. Das Barrel Nordsee-Öl hat sich mehr als 1 ½ Prozent verteuert auf 45 Dollar 72. Der Euro steht bei 1, 18 74 Dollar.