Börse: Fünfter Verlusttag beim DAX in Folge

Der Kursrutsch an den Börsen findet kein Ende. Der DAX startete mit einem deutlichen Minus in die neue Woche. Er verlor 1,5 Prozent auf 10.622 Punkte. Das ist der fünfte Verlusttag in Folge. Von seinem letzten Jahreshoch im Januar ist der Index rund 3.000 Punkte weg. Die Aktie der Deutschen Bank fällt mit 7,27 Euro erneut auf ein neues Rekordtief. Besserung ist da im Moment nicht in Sicht.

Bayer unter Druck

Die Monsanto-Übernahme kommt Bayer teuer zu stehen. Die Aktie schloss 4,1 Prozent tiefer bei rund 61 Euro. Damit hat sich der Kurs seit Jahresanfang fast halbiert. Grund sind die Ängste, dass wegen des Unkrautvernichters Glyphosat unkalkulierbare Prozessrisiken auf den deutschen Pharma– und Chemieriesen zukommen. Dazu kommt das Brexit-Drama in Großbritannien, das geeignet ist, ganz Europa wirtschaftlich zu erschüttern. In New York verliert der Dow Jones 1,6 Prozent. Der Euro kostet 1,1370 Dollar.