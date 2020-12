Börse: Freundlicher Wochenstart in Asien

An der Börse in Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei vor wenigen Minuten mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 26.732 Yen. In Shanghai steht ebenfalls ein Plus von 0,3 Prozent zu Buche. Der Euro steht am Morgen bei 1, 21 42 Dollar. Neben den Fortschritten bei der Impfstoff-Zulassung freuen sich die Anleger in Tokio darüber, dass sich der Stimmungsindex der großen japanischen Industriekonzerne das zweite Quartal in Folge verbessert hat.

Tankan-Bericht zeigt Erholung in Japan

Der in der vierteljährlichen Umfrage der Bank von Japan, dem sogenannten Tankan-Bericht, ermittelte Stimmungsindex hat sich von minus 27 Punkten im September auf minus zehn im Dezember verbessert. Analysten hatten zwar mit einem Anstieg gerechnet, aber mit einem weniger starken. Nach dem schlimmsten Rückgang der Nachkriegszeit im zweiten Quartal hat sich die japanische Wirtschaft bereits von Juli bis September deutlich erholt, unterstützt durch anziehenden Konsum und Exporte. Viele Analysten erwarten jedoch, dass eine dritte Corona-Welle die Erholung bremsen könnte.