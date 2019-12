Börse: Freundlicher Wochenstart in Asien

Wie die chinesische Zeitung „Global Times“ berichtet, macht China die Beilegung dieses Konflikts von der Rücknahme von Zöllen abhängig. Die Zeitung zitiert aus nicht genannten Quellen, die – wie es heißt - Einsicht in die Verhandlungen haben. In dem Bericht wird ein weiterer Informant zitiert, nach dem die USA bislang einen Verzicht auf Zölle ablehnen, weil dies ihre einzige Waffe in dem Handelskonflikt sei. Die USA würden sich ergeben, wenn sie dies machen würden.

Chinas Produktion sorgt für etwas Zuversicht

Die Börsen in Asien sind heute früh trotzdem freundlich gestartet. Neue Konjunkturdaten aus China sind besser ausgefallen als erwartet und das scheint die Anleger zu überzeugen. Trotz des Handelsstreits mit den USA ist die Produktion in China im November unerwartet stark gewachsen. Der Nikkei in Tokio steigt um ein Prozent. Der Hang Seng Index in Hongkong gewinnt 0,4 Prozent. Der Euro steht bei 1,10 19 Dollar. Gabriel Wirth B5 Börse