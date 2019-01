vor etwa einer Stunde

Börse: Dow schließt nur noch knapp im Plus

Die Wall Street hat mit Gewinnen geschlossen, wobei es am Ende nicht mehr ganz so gut aussah wie zeitweise zuvor. Von knapp 24.000 Punkten in der Spitze blieben nur noch 23.848. Dabei gab es gute Gründe für steigende Kurse.