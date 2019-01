02.01.2019, 22:55 Uhr

Börse: Dow schleppt sich ins Plus

Ein gelungener Jahresauftakt sieht wohl anders aus. An den US-Börsen ist der Dow Jones mit einem Plus von gerade mal 0,1 Prozent aus dem ersten Handelstag 2019 gekommen bei 23.345. Der Nasdaq-Index schloss ebenfalls minimal im Plus.