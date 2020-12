Börse: Dow Jones verfehlt Rekord nur knapp

Am Ende schloss das US-Börsenbarometer bei 30.303, das war ein Plus von einem halben Prozent. Die gute Stimmung resultierte aus der Hoffnung, dass nun bald das längst fällige Corona-Hilfspaket für die US-Wirtschaft beschlossen werden könnte. Demokraten und Republikaner verhandelt im Kongress über letzte Details. Mit 900 Milliarden Dollar sollen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abgefedert werden. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen in den USA brauchen dringend Unterstützung.

Google steht erneut am Pranger

Im Fokus stand heute wieder einmal Google. 38 US-Bundesstaaten haben das Unternehmen wegen angeblichen Missbrauchs seiner Marktmacht verklagt. Die Aktie des Mutterkonzerns Alphabet gab am Ende ein Prozent nach. Konkret wird dem Internetriesen vorgeworfen, den Wettbewerb bei der Websuche und im Geschäft mit digitaler Werbung zu behindern. Es ist bereits die dritte US-Kartellrechtsklage gegen Google innerhalb weniger Monate.

Auch an den deutschen Märkten ging es heute insgesamt weiter aufwärts. DAX und M-DAX schafften beide 0,8 Prozent Plus. Und der Euro steigt zu US-Börsenschluss auf einen Dollar 22 60.