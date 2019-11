Börse: Dow Jones schließt mit Rekord

Es war ein starker Handelstag an den internationalen Börsen. Die Rezessionsängste rückten in den Hintergrund als die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelskonflikt größer wurde. US-Handelsminister Ross erklärte, er sehe keinen Grund, warum nicht in diesem Monat ein Teilabkommen unterzeichnet werden könne. Und so schloss der Dow Jones 0,4 Prozent im Plus bei 27.462 Punkten und damit auf einem Rekordhoch.

Uber nachbörslich im Minus

Uber hat nach Börsenschluss Zahlen vorgelegt. Offenbar sind die Anleger enttäuscht, weil die Plattform zu wenig Nutzer hat - dabei hat das Unternehmen im abgelaufenen Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Daraufhin fallen die Papiere des Fahrdienstleisters um 6,7 Prozent. Der DAX schaffte ein Plus von 1,4 Prozent auf 13.136 Zähler. Der EuroStoxx50 schloss so hoch wie zuletzt vor fast 2 Jahren. Er legte um rund 1 Prozent zu. Und der Euro ist 1,11 30 Dollar wert.