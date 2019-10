Börse: Die Luft wird dünner

Der deutsche Aktienindex folgte den positiven Vorgaben von der Wall Street. Dow Jones und Nasdaq Index schlossen jeweils 0,6 Prozent höher. Nun wird es spannend zu sehen, ob der DAX den Sprung über 12.900 vielleicht in der nächsten Woche schafft. Die Luft jedenfalls wird dünner. Es gibt wieder eine Reihe von Unternehmensberichten.

Spannende Woche erwartet

Zu Wochenbeginn kommen neue Zahlen von Covestro, T-Mobile US, Deutsche Börse, dann von Fresenius, Fresenius Medical Care, Lufthansa und Beiersdorf. Zur Wochenmitte folgen die Deutsche Bank, Bayer und Volkswagen. Bei der Helaba setzt man zudem darauf, dass am kommenden Freitag in den USA erneut ein robuster monatlicher Arbeitsmarktbericht vorgelegt wird. Auf dem Programm stehen zudem die Einkaufsmanagerindizes aus den USA und China. Für Unruhe sorgen könnte sowohl das Gezerre um den Brexit als auch die anhaltenden Handelsstreitigkeiten. Der Euro steht bei 1,10 80 Dollar.