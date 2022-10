Börse: Die Entwicklungen im September 2022

22.12 Uhr – Dow Jones mit Verlusten

Die Aussicht auf weitere drastische Zinserhöhungen der US-Notenbank verdirbt Anlegern die Laune. Die Notenbanker wollen Märkte, Investoren und die Welt wissen lassen, dass sie die Zinsen weiter anheben werden und die Inflation noch nicht im Griff ist, heißt es auf dem Börsenparkett.

Der Dow Jones verlor 0,4 Prozent.

Am Währungsmarkt bleibt der Dollar mit der Aussicht auf US-Zinserhöhungen im Höhenflug. Dazu ist die Weltleitwährung Dollar Händlern zufolge in diesen unruhigen Zeiten als sicherer Hafen gesucht. Der Euro bleibt schwach mit nur 95,89 US-Cent.

18.47 Uhr – Commerzbank mit Negativem und Positivem

Die Commerzbank muss auch im dritten Quartal Belastungen durch die polnische Tochter mBank verkraften. Das Institut habe im Zusammenhang mit seinem Schweizer-Franken-Portfolio eine zusätzliche Vorsorge von umgerechnet rund 490 Millionen Euro gebildet, teilten die Frankfurter am Abend mit. Trotz der neuerlichen Vorsorge in Polen hält die Bank aber an ihrem Ergebnisziel für 2022 fest und will weiterhin ein Konzernergebnis von mehr als einer Milliarde erreichen.

17.54 Uhr - DAX schließt nach nervösem Hin und Her im Minus

In den USA fielen die Bestellungen für sogenannte langlebige Gebrauchsgüter wie Flugzeuge und Maschinen besser als gedacht aus. Die US-Notenbank dürfte Händlern zufolge gegen die Inflation die Zinsen weiter anheben - auch wenn das die Wirtschaft über teurere Kredite belastet. Der DAX verlor mit Rezessionssorgen mehr als 0,7 Prozent auf 12.140 Punkte.

Am Währungsmarkt bewegt sich der Euro weiter nahe des tiefsten Stands seit 20 Jahren. Der Euro ist nur 96,22 US-Cent wert. Auf dem Euro lasten die europäische Energiekrise, die trüben Konjunkturaussichten und auch der Sieg der rechten Parteien in Italien.

17.50 Uhr – Wie lief der Dienstag für die Unternehmen des DAX?

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute acht Aktiengesellschaften ein Plus und 32 Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.50 Uhr:

Die höchsten Kursgewinne der DAX-Unternehmen lagen heute bisher bei 1,8 Prozent (Zalando), 1,1 Prozent (Siemens Energy) und 0,9 Prozent (Infineon).

Am schlechtesten läuft es bis jetzt für Deutsche Bank (-4,3 Prozent), Porsche (-2,8 Prozent) und Eon (-2,6 Prozent).

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

16.33 Uhr - AMD stellt neue Generation von Chips für Rechenzentren vor

Daraufhin greifen die Anleger in New York bei Aktien des Halbleiterhersteller zu. Die steigen um etwa 2,5 Prozent auf ungefähr 68 Dollar. Das Unternehmen profitierte offenbar von der zunehmenden Verbreitung künstlicher Intelligenz und dem Trend zum Maschinenlernen, schreiben Analysten des Research-Hauses Zacks.

Gestützt auf kräftiges Wachstum in allen Bereichen habe das Unternehmen einen starken Ausblick für 2022 geliefert, so die Analysten.

15.45 Uhr - Wall Street eröffnet mit Gewinnen

Der Dow Jones steigt um 1,2 Prozent auf 29.596 Punkte. Der Technologie-Index Nasdaq gewinnt 1,5 auf 10.971. Der S&P 500 legt um 1,1 Prozent zu auf 3.694 Zähler.

15.22 Uhr - US-Währungshüter stellt steigende Zinsen in Aussicht

Die US-Notenbank muss im Kampf gegen die hohe Inflation aus Sicht des Chefs des Fed-Ablegers in Chigaco, Charles Evans, die Leitzinsen wohl bis weit über vier Prozent anheben. Wie Evans heute auf einer Finanzkonferenz in London sagte, stimmt sein Standpunkt im Großen und Ganzen mit der mittleren Einschätzung überein. Dabei bezog er sich auf die jüngste Zinsprognose der Notenbank, die bei der mittleren Schätzung bis zum Jahresende eine Zinserhöhung auf 4,4 Prozent nahelegen und bis Ende 2023 bei 4,6 Prozent verorten. Noch zu Monatsbeginn hatte Evans dafür argumentiert, dass der Schlüsselzins bei vier Prozent den Höhepunkt erreichen sollte. Anleger taxieren derzeit die Wahrscheinlichkeit auf 70 Prozent, dass es bei der kommenden Zinssitzung am 1. und 2. November um weitere 75 Basispunkte nach oben gehen wird.

14.33 Uhr - Zeichnungsfrist für Porsche-Aktien endet morgen

Die Aktien seien vielfach überzeichnet und würden damit wohl am oberen Ende der Preisspanne zu 82,50 Euro zugeteilt. Das haben die begleitenden Investmentbanken mitgeteilt. Morgen geht ja die Zeichnungsfrist zu Ende. Der Börsengang der Porsche AG ist für Donnerstag geplant.

13.23 Uhr - Gaspreis steigt

Nachdem Schäden an den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 festgestellt worden sind, laufen die Ermittlungen. Wie die Betreibergesellschaft Nord Stream AG heute mitteilte, sind in einem beispiellosen Vorgang an einem Tag Defekte an drei Röhren festgestellt worden. In europäischen Sicherheitskreisen hieß es, es gebe einige Hinweise, dass die Schäden beabsichtigt gewesen seien.

Am Energie-Markt stieg der Gas-Preis nach den Vorfällen an. Der europäische Gas-Future legt momentan um gut 9 Prozent zu – auf rund 183 Euro je Megawattstunde. Dieser Preis liegt deutlich unter dem Allzeithoch. Obwohl keine der Pipelines derzeit Gas nach Europa liefert, haben die Vorfälle offenbar Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Gasinfrastruktur in der EU geweckt. Die Bundesnetzagentur hatte nach dem Druckabfall in der Nord-Stream-1-Pipeline erklärt, keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit zu erwarten.

12.18 Uhr - Vonovia will Mietern notfalls kündigen

Die Aktien von Vonovia fallen um 0,2 Prozent. Der Wohnungskonzern plant nach eigenen Angaben, Mietern notfalls zu kündigen, die über Monate ihren Zahlungsverpflichtungen etwa für die stark gestiegenen Nebenkosten nicht nachkommen. In Dokumenten zu einem Investorentag, die Vonovia heute vorgelegt hat, heißt es: "Letzter Ausweg: Versendung der Räumungsaufforderung“. In den Dokumenten für den Investoren-Tag beschrieb der Konzern detailliert sein Vorgehen im Fall ausbleibender Zahlungen.

Vonovia selbst kämpft mit den Folgen der Inflation, denn Zinsen und Baukosten steigen. Konzern-Chef Buch will deshalb Investoren. Für Wohnungsbestände in Schweden und Baden-Württemberg sucht er nach eigenen Angaben bereits Partner.

Zudem bereite das Management Immobilien-Pakete zum Verkauf vor. Auch bei den Pflege-Immobilien, die die Tochter Deutsche Wohnen zur Disposition gestellt hat, sollen Gespräche mit Investoren über einen Verkauf rasch beginnen, hieß es weiter. Die Aktien von Deutsche Wohnen notieren minimal im Minus.

12.15 Uhr - Steigende Kurse am deutschen Aktienmarkt

Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 12.286 Punkte. Der MDAX steigt um 0,4 Prozent auf 22.531. Der TecDAX legt um 1,1 Prozent zu auf 2.683 Zähler.

11.12 Uhr - Britische Banken unterbrechen Kreditvergabe

In Großbritannien haben mehrere Banken und Bausparkassen die Vergabe von Krediten ausgesetzt, nach dem Absturz des britischen Pfundes. Bestehende Verträge seien in den meisten Fällen nicht betroffen, heißt es. In Kürze sollen neue Angebote auf den Markt kommen - warscheinlich mit angepassten Konditionen. Denn es wird damit gerechnet, dass die britische Notenbank den Leitzins erneut erhöhen wird. Marktbeobachter halten im kommenden Jahr Zinsen von mehr als 6 Prozent für möglich. Die Bank of England hatte am Montag erklärt, die Entwicklungen auf den Finanzmärkten genau zu beobachten und wenn nötig die Zinsen weiter zu erhöhen, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Erst vor wenigen Tagen hatte sie den Leitzins um 0,5 Punkte auf 2,25 Prozent angehoben. Es war die siebte Zinserhöhung in Folge. Das britische Pfund hat nach den Ankündigungen seine Talfahrt beendet.

09.31 Uhr - Erholungsversuch an deutschen Börsen

Wie erwartet ist der DAX heute früh positiv gestartet. Er steigt um 0,5 Prozent auf 12.292. Nach den jüngsten Kursverlusten sind hier wohl die sogenannten Schnäppchenjäger unterwegs. So gehören auch die Titel von Zalando zu den größeren früheren Gewinnern mit einem Plus von drei Prozent. Die Aktien des Onlinehändlers haben seit Jahresbeginn deutlich an Wert verloren. Bei den Gewinnern vorn mit dabei: Siemens Energy mit einem Plus von 1,5 Prozent. Der neue Chef des Tochterunternehmen Siemens Gamesa Jochen Eickholt will die drängendsten Probleme mit seiner neuen Windanlagen-Plattform für den Einsatz an Land in den nächsten Monaten in den Griff bekommen. Doch die Anleger brauchen Geduld. Zehn bis 15 verlustbringende Projekte mit der Onshore-Plattform namens 5.X dürften das Unternehmen noch bis 2024 belasten, räumte Eickholt in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters ein.

08.15 Uhr - Ifo: Exporterwartungen trüben sich weiter ein

Die Stimmung in den deutschen Exportunternehmen hat sich in diesem Monat weiter verschlechtert, und zwar deutlich, wie eine Umfrage des Ifo-Instituts zeigt. Der entsprechende Index des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts sank von minus 2,8 Punkten im August auf nun minus sechs Punkte. Das ist der niedrigste Wert seit Mai 2020. Zuwächse beim Export seien gegenwärtig nicht in Sicht, erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Auch mittelfristig sei aufgrund der abkühlenden Weltkonjunktur kaum eine größere Dynamik zu erwarten.

07.14 Uhr - Gemischtes Bild an den Börsen in Asien

Nachdem in den USA der Dow Jones gestern Abend weitere 1,1 Prozent einbüßte, folgt dieser negativen Entwicklung der Hang Seng Index in Hongkong heute früh mit einem Abschlag auch von 1,1 Prozent. In Tokio kommt der Nikkei um 0,5 Prozent voran. Nachdem der Index gestern zahlreiche Punkte abgeben musste, ist das nun offenbar die Gegenbewegung. Schnäppchenjäger griffen insbesondere bei Technologie-Titeln zu, die zuletzt an Wert verloren hatten, wie es heißt. Ein Dämpfer kommt aus China. Die Gewinne der Industrieunternehmen sind zwischen Januar und August geschrumpft. Wie aus den Daten des Nationalen Statistikamtes hervorgeht, fielen die Gewinne in acht Monaten um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und die Aussichten sind eher trübe, aufgrund der Immobilienkrise und der Maßnahmen gegen das Coronavirus.

Dienstag, 27.09.2022