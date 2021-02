Börse: Deutsche Post im Fokus der Anleger

Die Reform des Post-Gesetzes bekommt Gegenwind. Die Monopolkommission hat sich gegen die Gesetzesänderung ausgesprochen, die sich für die Deutsche Post DHL positiv auswirken würde. Mit Blick auf den höheren Umsatz und steigende Gewinne des global tätigen Konzerns heißt es vom Vorsitzenden der Monopolkommission, es sei nicht notwendig, den Konzern durch ein überhöhtes Briefporto zu stützen. Das ließe sich mit den Geschäftszahlen kaum begründen. Das externe Beratungsorgan der Bundesregierung empfiehlt, den Spielraum für Porto-Erhöhungen nach einer alten Berechnungsmethode zu ermitteln. Würde dies geschehen, müsste die Deutsche Post ihr Briefporto senken.

Post-Anleger in Wartestellung

Heute findet dazu eine Anhörung im Deutschen Bundestag statt. Die dürfte an den Börsen mit Spannung verfolgt werden. Die Aktie hat ja zuletzt kräftig zugelegt. Allein im vergangenen halben Jahr um rund 14 Prozent.

Gute Aussichten für den Start des DAX

Die Vorgaben für den Start des DAX sind freundlich. In Tokio schloss der Nikkei-Index soeben mit einem Plus von 2,1 Prozent auf dem Endstand von rund 29.389 Yen, an den US-Börsen wurden am Freitag neue Allzeithochs erzielt. Der Dow Jones-Index an der Wall Street war um 0,3 Prozent gestiegen, der Index der Technologiebörse Nasdaq um 0,6 Prozent. Der Euro notiert am Morgen mit 1, 20 40 Dollar.