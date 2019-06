Börse: Deutsche Bank besteht US-Stresstest

Die für die Bank gute Nachricht, teilte die Notenbank der USA gestern am späten Abend in Washington mit. Der Test habe gezeigt, dass das Institut deutliche Fortschritte erzielt habe, hieß es. Deutsche Bank Chef Christian Sewing zeigte sich in einem Brief hochzufrieden mit dem Ergebnis. Eine starke Präsenz in den Vereinigten Staaten sei für ihre Kunden ganz entscheidend. Allerdings gab es auch einen Wermutstropfen. Die Deutsche Bank ist aus Sicht der US-Notenbank weiterhin in schwierigen Umständen, wie es heißt.

Anleger warten auf Ergebnisse des G-20 Gipfels

Mal sehen, was die Anleger dazu sagen, wenn der Handel an den deutschen Börsen beginnt. Die Vorgaben fallen gemischt aus. An der Wall Street schloss der Dow Jones gestern Abend nahezu unverändert. In Tokio verliert der Nikkei aktuell 0,4 Prozent. Der Euro hält sich bei 1,13 62 Dollar.