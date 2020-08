Börse: Delivery Hero steigt in DAX auf

Die US-Notenbank Fed feilt an ihrer Strategie für die weitere Geldpolitik in den USA. Am Abend hat sie die Protokolle der jüngsten Zinssitzung von Ende Juli veröffentlicht. Wegen grundlegender wirtschaftlicher Umbrüche ist nach Ansicht der US-Währungshüter eine "Präzisierung" der Stellungnahme zu Langfristzielen und zur geldpolitischen Strategie hilfreich. Dadurch könne die Geldpolitik "transparenter und nachvollziehbarer" werden. Die Änderungen sollten "in naher Zukunft" abgeschlossen werden, heiß es. Dabei könnte die Fed ihre Bereitschaft bekräftigen, womöglich weitere Konjunkturhilfen auf den Weg zu bringen.

Apple markiert höchsten Börsenwert

Die Wall Street hat den Handel mit Verlusten beendet. Der Dow Jones verlor 0,3 Prozent auf 27.693 Punkte. Der Börsenwert von Apple war heute zum ersten Mal höher als zwei Billionen Dollar, als die Aktie einen Wert von gut 467 Dollar erreicht hatte. Nie zuvor wurde an der Wall Street ein so teuer bewertetes US-Unternehmen gehandelt.

Delivery Hero steigt in DAX auf

Am deutschen Aktienmarkt gewann der DAX 0,7 Prozent bei 12.977 Punkten. Die Aktien von Wirecard gewannen hier mit plus 4,7 Prozent am meisten. Am 24. August scheidet Wirecard aus dem DAX aus. Das hat die Deutsche Börse am Abend mitgeteilt. Die Papiere des Lieferdienstes von Speisen Delivery Hero werden dann vom MDAX in den DAX aufsteigen. Und der Euro ist 1,18 45 Dollar wert.