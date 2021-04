Börse: DAX will weiter nach oben

Der DAX gewinnt gut zehn Minuten nach seinem Start in die neue Handelswoche 0,2 Prozent auf 15.269 Punkte. Die Vorgaben der internationalen Börsen waren gemischt. In Asien wurden Gewinne mitgenommen. Der japanische Leitindex Nikkei sank um 0,8 Prozent, in New York hingegen hatte der Dow Jones am Freitag ein neues Rekordhoch erreicht. Auch hierzulande bleibt die Grundstimmung also gut. Vor allem die Aussicht auf anhaltend hohe Liquidität an den Märkten und weiterhin viel günstiges Zentralbankgeld gibt den Kursen Auftrieb.

Einigung in Südkorea freut Ford und VW

Eine gute Nachricht gibt es für die Autobranche. Zwei für die Autoindustrie wichtige Batterie-Lieferanten aus Südkorea haben kurz vor Ablauf einer Frist am Sonntag ihren Streit in den USA beigelegt. Der drohende Rückschlag für die Produktion von Elektroautos vor allem bei Volkswagen und Ford ist damit abgewendet. Das haben die beiden Autobauer begrüßt. Die VW-Aktie gewinnt 0,3 Prozent. Der Euro notiert mit 1, 18 87 Dollar.