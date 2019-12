Börse: DAX wieder über 13.000

Der Leitindex startet 0,5 Prozent höher und steigt auf 13.036. Manchen könnten die gestrigen Verluste zu heftig gewesen sein. Die weitere Entwicklung hängt vor allem davon ab, wie es mit den Handelsstreitigkeiten nun weitergeht. Neben den angekündigten Strafzöllen gegen Brasilien und Argentinien drohen die USA auch Frankreich mit Sonderzöllen als Reaktion auf die dortige Besteuerung von Digitalkonzernen.

Handelsstreitigkeiten bestimmen die Richtung

Am Markt wird befürchtet, dass eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China nun wieder in weite Ferne rückt. Für die Entwicklung der Autoaktien könnte auch noch interessant werden, wie die neuen Absatzzahlen in den USA ausfielen. Die Daten stehen heute mit auf dem Programm. Der Euro tritt auf der Stelle bei 1,10 76 Dollar.