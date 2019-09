Börse: DAX vor ruhigem Wochenschluss

Die Börsen steuern auf einen ruhigen Wochenschluss zu. Der DAX hat in dieser Woche weder etwas gewonnen, noch etwas verloren. Positiv ausgedrückt: Er hat die kräftigen Aufschläge verteidigen können, die er zuvor in einer Serie von acht Gewinntagen aufhäufen konnte. Die Woche war nicht einfach, siehe den starken Anstieg des Ölpreises nach den Angriffen auf saudische Ölanlagen. Der DAX dürfte etwas unter seinem gestrigen Endstand 12 457 in den Handel starten. Die Vorgaben sind uneinheitlich.

Microsoft kauft eigene Aktien zurück

Die New Yorker Börsen schlossen kaum verändert. Die Zinssenkung durch die US-Notenbank hat die Finanzmärkte stabilisiert, aber nicht euphorisiert. Bester Wert an der Wall Street war Microsoft mit plus 1,8 Prozent. Der Softwareriese kauft eigene Aktien im Wert von 40 Milliarden Dollar zurück. In Tokio liegt der Nikkei-Index leicht im Plus. Der Euro kostet 1, 10 60.