Börse: DAX vor leichterem Wochenschluss

Am Ende einer aufregenden Woche kommt es vermutlich zu Gewinnmitnahmen. Der DAX war ja erst am Dienstag über die Marke 13 300 gestürmt. Doch danach ging es tendenziell bergab. Analysten erwarten, dass er am letzten Handelstag der Woche um die Marke 13 000 ringen wird. Es gibt verschiedene Gründe. Der politische Streit zwischen den USA und China spitzt sich zu. Zunächst hat Trump das chinesische Konsulat in Houston schließen lassen. Nun schließen die Chinesen ihrerseits das US-Konsulat in Chengdu.

Verluste für US-Hightechs

Die New Yorker Börsen schlossen mit Verlusten. Vor allem der NASDAQ gab nach einer langen Serie von Rekorden 2,3 Prozent nach. Die Aktie des absoluten Börsenfavoriten Tesla verlor rund 5 Prozent. Microsoft gaben gut 4 Prozent nach, um nur einige zu nennen. Die Welle von Gewinnmitnahmen wandert um die Welt. Hongkong meldet Verluste von 1,8 Prozent, Shanghai von über 2 Prozent. In Tokio bleibt die Börse geschlossen. Der Euro kostet 1, 15 90 Dollar.