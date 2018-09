Börse: DAX von Dow-Rekord beflügelt

Im schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und China goutieren die Anleger, dass es zum Ende Woche bislang keine neuen Drohungen gibt. Und die am Montag in Kraft tretenden neuen Schutzzöllen fallen bei beiden Staaten geringer aus als erwartet. Das nährt die Hoffnung, dass sich die Länder annähern könnten. Der DAX klettert in diesem Umfeld um 0,7 Prozent auf 12.409 Punkte.

Autoaktien im Plus

Insbesondere die Autowerte profitieren davon, dass es in dem Handelskonflikt offenbar eine Ruhepause gibt. Die Aktien von BMW, VW und Daimler klettern um bis zu 2 Prozent. In der Branche der Essenslieferanten könnte ein starker Gegner erwachsen. Insidern zufolge soll der US-Fahrdienstleister Uber an Deliveroo interessiert sein. Die Aktien des deutschen Anbieters Delivery Hero geben knapp zwei Prozent nach. Der Euro ist fest bei 1,1775 Dollar.