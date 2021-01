Börse: DAX verliert – Stimmung aber grundsätzlich gut

Dass der Trend an den Kapitalmärkten insgesamt intakt ist, lässt sich auch am ZEW-Index ablesen. Dieses Barometer spiegelt die Gefühlslage unter den Finanzmarktexperten wider und es steigt für den Januar deutlich an. Die Umfrage zeigt auch, dass vor allem die Exporterwartungen deutlich gestiegen sind. Als Absatzmarkt wird dabei China immer wichtiger, dort legte die Konjunktur trotz Corona im letzten Jahr deutlich zu.

Telefónica erhöht Dividende – Kurs sinkt dennoch

Bei den Einzelwerten spielte heute die Musik eher in der zweiten Reihe. Im Fokus standen vor allem die Papiere von S&T mit einem Kurssprung von gut neun Prozent – der größte Gewinn im TecDAX der IT-Dienstleister hat 2020 nach bisherigen Zahlen seine Ziele übertroffen.

Telefónica Deutschland hatte heute seine weitere Geschäftsstrategie erläutert und eine höhere Dividende in Aussicht gestellt. Doch das half nichts, der Kurs gab am Ende zwei Prozent nach. Noch zum Euro: der steht aktuell bei 1,21 20 Dollar.