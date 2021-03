Börse: DAX verbucht Tagesverlust, aber Wochenplus

Die jüngsten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell konnten die Investoren offensichtlich nicht beruhigen. Ihrer Ansicht nach hat Powell zu wenig deutlich gemacht, dass die ultralockere Geldpolitik angesichts steigender Inflationszahlen noch lange anhalten wird. Erneut sind die Kurse der Anleihen unter Druck.

US-Arbeitsmarkt erstaunlich erholt

Vom Arbeitsmarkt in den USA sind überraschend gute Zahlen gekommen. Die Unternehmen dort haben im Februar doppelt so viele Stellen geschaffen wie von Analysten erwartet. Das hat den DAX noch kurzzeitig ganz leicht in die Gewinnzone gehievt. Doch gelandet ist der DAX dann 1 Prozent im Abseits bei 13.921 Punkten. Auf die Woche gesehen kann der deutsche Leitindex immerhin noch ein Plus von rund einem Prozent verbuchen.

Entschädigung für Atomkonzerne treibt Versorger-Aktien

Gesucht waren heute die Aktien der Energiekonzerne E.ON und RWE. Wie jetzt beschlossen, erhalten die Atomkraft-Betreiber für den staatlich verordneten Ausstieg insgesamt 2,4 Milliarden Euro Entschädigung. An den Aktienmärkten in New York geht es ziemlich hin und her mit den Kursen. Der Dow Jones kommt jetzt wieder 0,2 Prozent voran. Der Nasdaq büßt rund 1 Prozent ein. Der Euro ist weiter schwach bei 1,1915 Dollar.