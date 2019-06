Börse: DAX und M-DAX mit Mühe im Plus

Nach wie vor wollte sich keiner zu weit aus dem Fenster lehnen, solange nicht klar ist, wie es im Handelskonflikt zwischen den USA und China weitergeht. Klarheit erhofft man sich morgen, wenn der G20 Gipfel losgeht und die US-Präsident Trump und Chinas Präsidenten Xi aufeinandertreffen. Immerhin schaffte der DAX heute einen kleinen Gewinn von 0,2 Prozent auf 12.271 Punkte. Auch der M-DAX kam 0,2 Prozent voran. Beim TecDAX waren es 0,7 Prozent mehr.

Bayer-Aktie kaum zu bremsen

Immerhin gab es bei einer Aktie heute richtig Schwung. Bayer ist mit einem satten Plus von 9 Prozent aus dem Handel gekommen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern will einen Ausschuss einsetzen, um den Ärger um den umstrittenen Unkraut-Vernichter Glyphosat in den Griff zu bekommen. Damit würden die Chancen auf außergerichtliche Vergleiche und eine schnellere Lösung des Problems steigen, heißt es. Gefragt waren auch Wirecard und Infineon – die Gewinne hier: knapp 2 Prozent. Und zum Euro: der steht bei 1,13 70 Dollar.