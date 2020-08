Börse: DAX über 13.000 Punkte

Erfreulicher Handelstag an den deutschen Börsen. Der DAX übersprang die Marke 13 000. Er schloss 111 Punkte höher bei 13 058. Lange sah es nach einem eher verhaltenen Handelstag aus, doch mit den New Yorker Börsen setzte der Trend nach oben ein. Dort erholt sich der NASDAQ um über 2 Prozent. Der Standard and Poors steuert auf einen neuen Rekord zu. Der Dow Jones gewinnt 0,9 Prozent auf 27 930 Punkte. Obwohl Demokraten und Republikaner derzeit nicht miteinander verhandeln, hoffen die Anleger auf ein Billionen schweres Corona-Paket der US-Regierung.

Leoni im tiefroten Bereich

Der Nürnberger Autozulieferer Leoni rutscht immer tiefer in die roten Zahlen. „Covid19 hat unsere Ergebnisse dramatisch beeinflusst“, sagte Konzernchef Kamper bei der Vorlage der Quartalszahlen. Im zweiten Quartal versiebenfachte sich der Betriebsverlust auf 96 Millionen Euro. Die Erholung seit Mai sei positiv, doch bleibe abzuwarten, ob sie auch dauerhaft sei. Worte, die man an den Börsen nicht gerne hört. Die Leoni-Aktie verlor 4,5 Prozent auf 6, 82 Euro. Ihr bisheriges Jahrestief betrug nur 5, 20 Euro. Der Euro kostet 1, 17 90 Dollar.