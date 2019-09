Börse: DAX steigt 6. Tag in Folge

Viele Experten erwarten, dass die Europäische Zentralbank die Strafzinsen für Banken noch einmal erhöhen könnte. Außerdem könnte Mario Draghi das Wertpapierkaufprogramm erneut ankurbeln und auch so mehr Geld in die Märkte pumpen. Zum anderen war da heute die Hoffnung auf eine Entspannung im US-chinesischen Zollstreit.

Versöhnliche Töne aus Peking

China hatte angekündigt 16 US-Produkttypen von Strafzöllen auszunehmen. Das sei ein Schritt in die richtige Richtung und könne eine ähnliche Entscheidung der Regierung in Washington nach sich ziehen, hieß es an den Märkten. Und so legten DAX und M-DAX beide fast ein Prozent zu. Infineon, Linde und Lufthansa waren die Spitzenreiter im DAX mit zwei bis drei Prozent Plus. Damit noch zum Euro: der steht aktuell bei genau 1,10 Dollar.