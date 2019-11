Börse: DAX startet mit Verlusten

Nach der Unterzeichnung der Gesetze zur Stärkung der Protestbewegung in Hongkong durch US-Präsident Trump sei bislang noch unklar, wie China darauf reagieren werde, sagen Analysten. Einige sehen das geplante Teil-Handelsabkommen zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften in Gefahr. Das dämpft die Stimmung an den Börsen.

DAX folgt schwachen Vorgaben aus Asien

Der DAX ist mit Verlusten in den Handelstag gestartet und büßt rund 10 Minuten danach 0,5 Prozent ein auf 13.187 Punkte. Zuvor waren schon die Kurse in Asien deutlich abgebröckelt. Der Hang Seng-Index in Hongkong hat rund 2 Prozent nachgegeben, der Shanghai Composite und der Nikkei-Index jeweils rund ein halbes Prozent. Der Euro steht bei 1, 10 08 Dollar.

US-Einzelhandel wichtig für die Weltwirtschaft

Am "Black Friday", der mit Rabattaktionen Kunden lockt und das Weihnachtsshopping einläutet, dürfte heute die Kauflaune der US-Verbraucher in den Fokus rücken. Denn sie stehen für ein Sechstel des weltweiten Wirtschaftswachstums, sagte der Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank am Morgen. Hierzulande gilt die jüngst aufgehellte Verbraucherstimmung in Deutschland als gutes Omen für das Weihnachtsgeschäft. Der Handelsverband Deutschland rechnet mit einem Umsatzplus von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr.