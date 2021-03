Börse: DAX startet im Plus dank BMW und VW

Sowohl BMW als auch VW haben neue Details über ihre Strategie bekannt gegeben und auch über ihre Gewinnziele. BMW zeigt sich zuversichtlich, in diesem Jahr mehr Autos zu verkaufen und damit deutlich mehr zu verdienen als im vergangenen Jahr. Da war der Gewinn bekanntermaßen um ein Viertel eingebrochen. Das Elektromodell i4 will der Münchner Autokonzern drei Monate früher auf den Markt bringen als bislang geplant.

VW erwartet mehr Gewinn

Volkswagen hatte gestern bereits nähere Angaben zur Elektro-Strategie mitgeteilt. Heute heißt es aus Wolfsburg, dass in diesem Jahr mehr als doppelt so viele Elektro-Autos an die Kunden gehen sollen als im vergangenen Jahr. Auch VW erwartet in diesem Jahr deutlich mehr Gewinn. Die Aktien von VW und BMW führen denn auch die Gewinnerliste im DAX an: Sie klettern jeweils um 2,5 Prozent. Der DAX selbst notiert wenige Minuten nach Handelsstart 0,2 Prozent im Plus bei 14.588 Punkten. Im Vorfeld war der DAX noch wenige Punkte leichter erwartet worden. Der Euro steht bei knapp 1,19 Dollar.