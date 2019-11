Börse: DAX startet im Plus

Die jüngsten Aussagen des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi und des US-Präsidenten Trump geben den Kursen an den Aktienmärkten Unterstützung. Xi hatte gesagt, dass Peking sich sehr engagiert um eine erste Vereinbarung im Konflikt mit den USA bemühe. Und US-Präsident Trump sagte, dass es möglicherweise bald einen Deal gebe. Man sei sehr nahe dran.

Gute Vorgaben aus Asien helfen DAX

Das hat den Kursen an den Asien-Börsen Rückenwind gegeben und nun auch dem DAX. Er gewinnt rund zehn Minuten nach Handelstart 0,7 Prozent auf 13.257 Punkte. Mit Spannung warten die Anleger auf den ifo-Geschäftsklima-Index in einer knappen Stunde, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Experten erwarten einen Anstieg auf 95 Punkte von zuletzt 94,6. In Hongkong gewinnt der Hang-Seng-Index zur Stunde 1,4 Prozent, in Shanghai geht es um 0,7 Prozent hinauf und in Tokio schloss der Nikkei-Index 0,8 Prozent höher mit 23.293 Yen. Der Euro steht bei 1,1028 Dollar.