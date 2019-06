Börse: DAX startet im Plus

Der DAX gewinnt rund 10 Minuten nach Handelsbeginn 0,9 Prozent auf 12.147 Punkte. In der vergangenen Woche bereits hatten Zinsfantasien dem Index ein sattes Wochenplus beschert. Und nun hat die Einigung im US-Handelsstreit mit Mexiko dem Kursen erneut Auftrieb gegeben, nachdem es gestern auch an der New Yorker Wall Street und heute an den Asien-Börsen deutlich bergauf gegangen war. In Shanghai steht ein Plus von 2,6 Prozent zu Buche, in Tokio schloss der Nikkei 0,3 Prozent höher, in New York kam der Dow Jones um 0,3 Prozent voran, der Nasdaq um 1,1 Prozent.

Italien besorgt die Anleger

Kopfzerbrechen bereitet den Börsianern in Europa nach wie vor Italien. Wegen der hohen Staatsverschuldung droht die EU der Regierung in Rom offiziell mit einem Defizit-Verfahren, an dessen Ende milliardenschwere Strafzahlungen stehen könnten. Das will Italien allerdings vermeiden. Bei einem Krisentreffen haben sich Italiens Koalitionschefs in der Nacht nach Angaben des parteilosen Ministerpräsidenten Conte auf dieses Ziel verständigt. Der Euro notiert zur Stunde mit 1, 13 20 Dollar.