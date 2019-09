Börse: DAX schließt unverändert

Anfang Oktober soll es zwischen dem US-Finanzminister Steven Mnuchin und dem stellvertretenden chinesischen Ministerpräsidenten Liu He ein Treffen geben. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt haben seit Ende Juli keine Verhandlungen mehr zu Lösung des Konflikts geführt. Die Investoren an der Wall Street kann diese Meldung nicht groß begeistern.

Börsen kommen nicht vom Fleck

Der Dow Jones steigt leicht um 0,2 Prozent, der Nasdaq Index verliert 0,3 Prozent. Ähnlich die Entwicklung an den deutschen Börsen. Der DAX schloss nahezu unverändert bei 12.468, das war ein kleines Plus von 0,1 Prozent. Auf dem Niveau stand der DAX bereits am vergangenen Freitag. Daran hat auch die Zinssenkung der US-Notenbank nichts ändern können. Der Euro steht bei 1,10 05 Dollar.